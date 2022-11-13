تعرّف على آلية الاستفادة من مبادرة ‎#الإعفاء_من_الغرامات.. بادر بالتصحيح قبل 30 نوفمبر

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، آلية الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات.
ودعت الهيئة عبر تويتر ، اليوم الأحد، إلى المبادرة بالتصحيح قبل موعد انتهاء المبادرة في 30 نوفمبر 2022م.
شروط الإعفاء من الغرامات
وحددت الهيئة شروط غرامة التأخر في التسجيل بالأنظمة الضريبية:
-التسجيل مع تحديد بداية وجوب التسجيل.
-تقديم الإقرارات الضريبية.
-تسديد كافة المستحقات.
شروط غرامات التأخر في سداد الضريبة أو التأخر بتقديم الإقرار الضريبي في كافة الأنظمة الضريبية
_رفع الإقرارات اللازمة.
_ سداد كامل أصل دين الضريبة.
شروط غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة
_سداد كامل أصل دين الضريبة
شروط غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية
_تقديم الإقرارات سداد العربية
_سداد الضريبية
وأشارت الهيئة إلى إمكانية تقسيط كافة المستحقات وفق جدولة محددة تعتمد من قبل الهيئة
لتفاصيل أكثر يرجى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني: zatca.gov.sa
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
Penalty Exemption Initiative_Simplified Guideline_AR