تعرّف على آلية الاستفادة من مبادرة ‎#الإعفاء_من_الغرامات.. بادر بالتصحيح قبل 30 نوفمبر

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، آلية الاستفادة من مبادرة ‎الإعفاء من الغرامات.

ودعت الهيئة عبر تويتر ، اليوم الأحد، إلى المبادرة بالتصحيح قبل موعد انتهاء المبادرة في 30 نوفمبر 2022م.

شروط الإعفاء من الغرامات

وحددت الهيئة شروط غرامة التأخر في التسجيل بالأنظمة الضريبية:

-التسجيل مع تحديد بداية وجوب التسجيل.

-تقديم الإقرارات الضريبية.

-تسديد كافة المستحقات.

شروط غرامات التأخر في سداد الضريبة أو التأخر بتقديم الإقرار الضريبي في كافة الأنظمة الضريبية

_رفع الإقرارات اللازمة.

_ سداد كامل أصل دين الضريبة.

شروط غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة

_سداد كامل أصل دين الضريبة

شروط غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية

_تقديم الإقرارات سداد العربية

_سداد الضريبية

وأشارت الهيئة إلى إمكانية تقسيط كافة المستحقات وفق جدولة محددة تعتمد من قبل الهيئة

لتفاصيل أكثر يرجى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني: zatca.gov.sa

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Penalty Exemption Initiative_Simplified Guideline_AR