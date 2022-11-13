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تعرّف على آلية الاستفادة من مبادرة ‎#الإعفاء_من_الغرامات.. بادر بالتصحيح قبل 30 نوفمبر

متابعات الوئام
13 نوفمبر 2022 · < 1 minute
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، آلية الاستفادة من مبادرة ‎الإعفاء من الغرامات.

 

ودعت الهيئة عبر تويتر ، اليوم الأحد، إلى المبادرة بالتصحيح قبل موعد انتهاء المبادرة في 30 نوفمبر 2022م.

 

شروط الإعفاء من الغرامات

 

وحددت الهيئة شروط غرامة التأخر في التسجيل بالأنظمة الضريبية: 

 

-التسجيل مع تحديد بداية وجوب التسجيل.

 

-تقديم الإقرارات الضريبية.

 

 

-تسديد كافة المستحقات.

 

 

شروط غرامات التأخر في سداد الضريبة أو التأخر بتقديم الإقرار الضريبي في كافة الأنظمة الضريبية

 

 

_رفع الإقرارات اللازمة.

 

_ سداد كامل أصل دين الضريبة.

 

 

شروط غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة

 

_سداد كامل أصل دين الضريبة

 

 

شروط غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية

 

_تقديم الإقرارات سداد العربية

_سداد الضريبية

 

وأشارت الهيئة إلى إمكانية تقسيط كافة المستحقات وفق جدولة محددة تعتمد من قبل الهيئة

 

لتفاصيل أكثر يرجى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني: zatca.gov.sa

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

 

Penalty Exemption Initiative_Simplified Guideline_AR

 

 