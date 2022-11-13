«الغذاء والدواء» تحذر من الزنجبيل في هذه الحالة: «قد يتسبب بنزيف»

حذرت هيئة الغذاء والدواء من بعض التأثيرات السلبية لنبات الزنجبيل، في حال استخدامه بكميات كبيرة.

وأوضحت الهيئة على «تويتر» أن الزنجبيل نبات جذري ينتمي إلى فصيلة النباتات الزنجبيلية مثل الكركم والهيل، ويمتاز بطعمه الحار واللاذع القوي، ويعد من أشهر التوابل.

وأضافت أن هناك العديد من الاستخدامات الطبية لنبات الزنجبيل، من بينها: تخفيف أعراض البرد والزكام، وتخفيف حالات الغثيان والدوار، وتخفيف آلام الدورة الشهرية، وتخفيف اضطربات الجهاز الهضمي، وتنشيط الدورة الدموية.

لكنها حذرت من أن استهلاك الزنجبيل الطازج بكميات كبيرة قد يسبب بعض المشاكل الصحية مثل: خفقان القلب، وحرقة في المعدة، والإصابة بالإسهال، وخفض مستوى سكر الدم.

كما يتعارض استخدام الزنجبيل مع الأدوية المضادة لتخثر الدم والمضادة لتكسر الصفائح الدموية، مثل «وارفارين» و«إسبرين»، ما قد يحدث نزيف في الدم.

وكشفت عن أن الكميات المسموحة من الزنجبيل الطازج هي 2- 4 جرام كحد أقصى في اليوم، علماً بأن 250 ملي جرام من الزنجبيل المطحون يعادل 1 جرام من الزنجبيل الطازج.