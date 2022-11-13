المرور يقاضي شخصًا نزل بمركبته في السيل

أحال مرور منطقة حائل، بالتنسيق مع الدفاع المدني، اليوم، مواطنًا، عَبر بمركبته أحد الأودية والشِعاب أثناء جريانها في محافظة الحائط، إلى الهيئة المرورية، لتطبيق النظام بحقه.

وأهاب مرور حائل بقائدي المركبات تجنب عبور الأودية والشِعاب، حفاظًا على سلامة الجميع، مشددًا على أن عبور الأودية والشِعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية، وأن عقوبة هذه المخالفة تتمثل في دفع ما بين 5000 إلى 10000 ريال.

كانت قوات الدفاع المدني في منطقة حائل، قد أنقذت 4 أشخاص احتجزوا داخل مركبة بوادي الحفنة، مؤكدةً أنهم بصحة جيدة.

وقدمت عدة إرشادات في حال الخروج في الأجواء الماطرة، منها "تجنب استخدام الجوال، وإغلاق جميع النوافذ، واستخدام خاصية الهواء بالسيارة، واستخدام مساحات الزجاج الرؤية، وترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، وتجنب التنقل بين المسارات إلا للضرورة، وبعد استخدام الإشارة".