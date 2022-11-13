حبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد 3 سنوات بسبب هذه التغريدة

قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد 3 سنوات مع وقف التنفيذ بكفالة لحسن السير والسلوك، بتهمة العيب في الذات الأميرية، من خلال الشكوى المقدمة من الناشط عبدالله فيروز.

وقال الناشط الكويتي على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم: «بفضل من الله .. صدر اليوم الحكم في البلاغ المقدم مني ضد فجر عثمان السعيد بالحبس ٣ سنوات مع وقف النفاذ وتعهد بحسن السير والسلوك، بتهمة العيب في الذات الأميرية.. يعني من اليوم لو قطعت إشارة حمراء .. تنفذ حكم الذات الأميرية فوراً».

وفي الأول من يوليو 2022، كتبت الإعلامية الكويتية على «تويتر»: «لم نتعود أن نقول في الكويت لحكامنا –الله يحفظهم- إلا سمعاً وطاعة.. لكن الخطاب الأخير حمل كم من التنازلات إن قبلوها هم فنحن لا نقبلها، وسنقاومها بكل طاقتنا»

ونشر مقدم الشكوى هذه التغريدة، قبل نحو أسبوعين، وكتب: «القاضي: ما هو قولك في التهمة المنسوبة إليكي العيب في الذات الأميرية؟.. فجر السعيد: كنت أقصد رئيس ليبيا !»، ثم عقب بقوله: «القضية للحكم 2022.11.13»