مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11246 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 35.23 نقطة ليقفل عند مستوى 11246.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 119 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، وعذيب للاتصالات، ودلة الصحية، وأنابيب، ونسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: مجموعة تداول، ومجموعة فتيحي، وشمس، وعناية، والتطويرية الغذائية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.89 % و 9.92 %.

فيما كانت أسهم شركات: مجموعة تداول، ودار الأركان، وسيسكو، والتصنيع، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: مجموعة تداول، والحفر العربية، والراجحي، والأهلي، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 115.65 نقطة ليقفل عند مستوى 19024.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 42.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 310 آلاف سهم تقاسمتها 1950 صفقة.