SMC وكيلاً حصرياً لمجموعة شركات Omada

الشركتان وقعتا شراكة استراتيجية تستهدف تمثيل وإدارة مبيعات المنصات الإعلانية الرقمية

يشمل العقد تمثيل وإدارة مبيعات منصات إعلانية رقمية تستهدف شريحة متنوعة من الجمهور

أعلنت مجموعة شركات Omada المتخصصة في التسويق الإعلاني الرقمي عن توقيعها عقد شراكة استراتيجية مع SMC تكون بموجبها الأخيرة وكيلاً إعلانياً حصرياً للمنصات الإعلانية الرقمية للمجموعة، لتتولّى مهام تسويق وإدارة مبيعات الإعلانات الرقمية للمنصّات تحت مظلة المجموعة، وذلك بدءاً من الحادي عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وجاء الاتفاق بين مجموعة شركات Omada وSMC كون الأخيرة من أهم الشركات التي تقدم خدمات التسويق الإعلاني والرقمي، والأكثر خبرة في تقديم الخيارات والحلول الإعلانية وفق أعلى المعايير المهنية، كما أنها تمتلك خبرة تراكمية تؤهلها لتكون الأبرز في المنطقة العربية والشرق الأوسط في مجالها. بالإضافة إلى مواكبتها التطور الكبير الذي شهده قطاع الإعلانات الرقمية، حيث عززت من قدراتها وإمكاناتها بالاستفادة من التقنية الرقمية المتجددة وتوظيفها لخدمة سوق الإعلانات.

وستمكّن هذه الشراكة مجموعة شركات Omada من تفعيل حلولها الاستراتيجية مجتمعة من خلال الوسائل التكنولوجية لإيصال الإعلانات للجمهور المستهدف من خلال SMC. سواء كان ذلك من خلال Gecko محرك الإعلان الأصيل الذي سيساعد الناشرين على زيادة نسب المشاركة والقراءة وتقديم مصادر جديدة للإيرادات، أو من خلال INK Worldwide، وهي شبكة من الناشرين تقدم حلولًا شاملة لتحقيق الإيرادات للعلامات التجارية التي ترغب في زيادة المشاركة ونسب الوصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى صحف رقمية مثل Zawya و ET bilarabi و Ounousa و Sohati وغيرها الكثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة شركات Omada باتريك سماحة أن المجموعة تضع نصب عينها مهمة التعاون مع الشركاء القادرين على تفعيل الإمكانات الكاملة لتقنية إعلانات الناشر. وتتشرف بتوقيع هذه الشراكة الإستراتيجية مع الذراع التجاري الإعلامي الأبرز في الشرق الأوسط SMC، وقال "نؤمن بإن فهم SMC للأنظمة الرقمية والحاجة إلى تنمية حلول التكنولوجيا لديهم بشكل دائم يدعم شراكة قوية مهمتها قيادة النمو الاستراتيجي المستدام".

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة SMC الأستاذ خالد وليد الخضير أن الشراكة المبرمة ستفتح أمام العملاء آفاقاً جديدة في مسارات الصناعة الاعلانية والحلول الرقمية الحديثة والخدمات التسويقية التي تقدمها SMC ، مضيفاً "ستعزز هذه الشراكة من فرص تطبيق ما تحظى به استراتيجية الشركة من أهداف ومنتجات إعلانية رقمية مرنة وفعالة والاستفادة من النماذج الحيوية التي هيأتها لخدمة شركائها؛ والتي تعتبر الأحدث في نظم الإعلان الرقمي بما يتوافق مع تطورات هذا القطاع وتطلعات العملاء وتحقيق أكبر قدر من الانتشار الاعلاني المستهدف".

وشركة SMC هي شركة إعلام سعودية رائدة في مجال صناعة الدعاية والإعلان والمبيعات وحلول التسويق حيث تقدم أحدث الفرص الإعلانية المبتكرة عبر مختلف المنصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقوم SMC بتمثيل مبيعات الإعلانات والتسويق لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، وقنوات الراديو الرقمية والاجتماعية والإعلام. كما تهتم بإدارة المبيعات والحقوق لعلامات تجارية مثل مرسول بارك وتمثيل مبيعات الإعلانات لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات. بالإضافة إلى تمثيل SMC مبيعات الإعلانات الحصرية للمجموعة SRMG التي تضم أكثر من 30 منصة إعلامية من الدرجة الأولى، ولمزيد من المعلومات حول شركة SMC يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الالكتروني: [email protected]

وشركة Omada هي شركة تكنولوجيا رائدة تبني علاقات بين العلامات التجارية والعملاء. تختص بالتجارة الإلكترونية والإعلام والتكنولوجيا في جوهرها؛ تعمل على تحسين تتبع الجمهور لاتخاذ قرارات عمل أكثر ذكاءً مع ضمان سلامة العلامة التجارية للناشرين والمعلنين على حدٍ سواء. تشمل مظلة Omada خدمات تميزها، من ضمنها ink، وهي شركة الإعلانات الرقمية لدى Omada التي تقدم حلولًا شاملة لتحقيق الدخل للناشرين وحلول إعلانية للعلامات التجارية التي ترغب في زيادة حجم التفاعل والاعلان في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى Gecko، محرك الإعلانات المحلية الذي أطلقته Omada لمساعدة الناشرين على زيادة حجم الوصول وعدد القراء وإيجاد مصادر وسبل جديدة لتحقيق الإيرادات، ولمزيد من المعلومات حول شركة Omada يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الالكتروني: [email protected].