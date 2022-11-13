أول تعليق من نواف العابد بعد ضمه لقائمة الأخضر في كأس العالم

عبر نواف العابد عن سعادته باستدعائه لقائمة المنتخب السعودي الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، بدلًا من فهد المولد

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بكأس العالم رفقة الأرجنتين وبولندا والمكسيك

وبعد مواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر، سيلعب المنتخب السعودي مع بولندا يوم 26 نوفمبر، ثم مع المكسيك يوم 30 نوفمبر

وأصدر المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022، رسميًا قرارًا أعلن فيه استبعاد النجم فهد المولد من قائمة الأخضر المشاركة في بطولة كأس العالم 2022.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فرحة كبيرة لنواف العابد، مهاجم نادي الشباب