النيران الصديقة تقود إنتر ميلان للفوز على أتالانتا في الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان، فوزا مهما أمام نظيره أتالانتا، بنتيجة 3/2 في المباراة التي أقيمت على ملعب جيويس، في إطار لقاءات الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف الإنتر إدين دجيكو في الدقيقة 36 وثنائي أتلانتا جواكيم مايهلي في الدقيقة 56 و خوسيه لويس بالومينو في الدقيقة 61.

بينما سجل أهداف أتلانتا أديمولا لوكمان في الدقيقة 25 من ركلة جزاء وخوسيه لويس بالومينو في الدقيقة 77.

بهذه النتيجة رفع الإنتر رصيده عند النقطة 30 في المركز الرابع بينما تجمد رصيد أتلانتا عند النقطة 27 في المركز السادس.

وجاء تشكيل الإنتر للمباراة كالتالي:

أونانا - سكرينيار - دي فري - باستوني - دومفريس - كالهانجولو - باريلا - مخيتاريان - ديماركو - دجيكو - لاوتارو.

في المقابل، جاء تشكيل أتالانتا، كالتالي:

موسو - تولوي - ديميرال - سكالفيني - هاتيبور - بازاليتش - كوبمينيرس - مايهلي - إيدرسون - لوكمان - دوفان زاباتا.