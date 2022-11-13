أول تعليق من فجر السعيد على حكم سجنها 3 سنوات

علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على حكم محكمة الجنايات بسجنها 3 سنوات مع وقف التنفيذ بكفالة لحسن السير والسلوك، بتهمة العيب في الذات الأميرية، بناءً على شكوى مقدمة من الناشط عبد الله فيروز.

وقالت فجر السعيد على «تويتر» تعليقاً على الحكم: «صباح الخير بتوقيتي ….البارح ماعرفت أنام كنت انطر الحكم مال القضية اليوم، وعقب ماسمعته نمت وتوني قاعدة عطوني سجن ثلاث سنين بتهمة العيب بالذات الأميرية مع إيقاف التنفيذ !!!!».

وأضافت: «لا اعتراض على أحكام القضاء، وقدر الله وماشاء فعل، ولكن الحمد لله فيه استئناف وفيه تمييز».

وكان الناشط الكويتي مقدم الشكوى عبد الله فيروز قال بعد صدور الحكم: «بفضل من الله .. صدر اليوم الحكم في البلاغ المقدم مني ضد فجر عثمان السعيد بالحبس ٣ سنوات مع وقف النفاذ وتعهد بحسن السير والسلوك، بتهمة العيب في الذات الأميرية.. يعني من اليوم لو قطعت إشارة حمراء .. تنفذ حكم الذات الأميرية فوراً».

وفي الأول من يوليو 2022، كتبت الإعلامية الكويتية على «تويتر»: «لم نتعود أن نقول في الكويت لحكامنا –الله يحفظهم- إلا سمعاً وطاعة.. لكن الخطاب الأخير حمل كم من التنازلات إن قبلوها هم فنحن لا نقبلها، وسنقاومها بكل طاقتنا».

وأعاد مقدم الشكوى نشر هذه التغريدة، قبل نحو أسبوعين، وكتب: «القاضي: ما هو قولك في التهمة المنسوبة إليكي العيب في الذات الأميرية؟.. فجر السعيد: كنت أقصد رئيس ليبيا !»، ثم عقب بقوله: «القضية للحكم 2022.11.13».