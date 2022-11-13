قنبلة داخل حقيبة وراء انفجار إسطنبول

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن الانفجار الذي وقع في شارع «الاستقلال» بمنطقة تقسيم وسط المدينة التركية، ناجم عن قنبلة وضعت داخل حقيبة.

وأعلن حاكم إسطنبول علي يرلي كايا، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 4 قتلى و38 جريحاً.

ووقع انفجار في شارع «الاستقلال» بمنطقة «تقسيم» وسط مدينة إسطنبول التركية، قبل قليل. وقررت السلطات التركية إخلاء المنطقة بالكامل، وسط انتشار أمني كثيف.

وقرر المدعى العام لمدينة إسطنبول فتح تحقيق عاجل، ورجح أن «عملية إرهابية» وراء التفجير.

وفرضت هيئة الرقابة الإعلامية في تركيا حظراً إعلامياً مؤقتاً على التغطية الإعلامية للحادث.