أردوغان: انفجار #إسطنبول عملية إرهابية باستخدام قنبلة.. وضلوع امرأة #عاجل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانفجار الذي وقع في شارع «الاستقلال» بمنطقة تقسيم وسط المدينة التركية، هو عملية إرهابية، مشيارً إلى أن التنفيذ تم باستخدام قنبلة.

وكشف «أردوغان» عن مفاجأة بشأن الحادث، قائلاً في كلمة جارية حالياً: «امرأة ضالعة في الهجوم»، مضيفاً: «التحقيقات مازالت جارية».

وأعلن الرئيس التركي وقوع 6 قتلى وأكثر من 50 مصاباً في التفجير، الذي وصفه بـ«الشنيع والدنيء»، ويستهدف إسقاط الدولة التركية.

وأفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن الانفجار الذي وقع ناجم عن قنبلة وضعت داخل حقيبة.

ووقع انفجار في شارع «الاستقلال» بمنطقة «تقسيم» وسط مدينة إسطنبول التركية، قبل قليل. وقررت السلطات التركية إخلاء المنطقة بالكامل، وسط انتشار أمني كثيف.

وقرر المدعى العام لمدينة إسطنبول فتح تحقيق عاجل، ورجح أن «عملية إرهابية» وراء التفجير.

وفرضت هيئة الرقابة الإعلامية في تركيا حظراً إعلامياً مؤقتاً على التغطية الإعلامية للحادث.