موقف ساديو ماني الأخير من المشاركة في المونديال

كشف مصدر داخل الاتحاد السنغالي لكرة القدم موقف ساديو ماني من خوض منافسات كأس العالم 2022، والمقرر انطلاقه 20 نوفمبر الجاري، بدولة قطر.

وكان ماني تعرض لإصابة قوية مع فريقه بايرن ميونخ، لذلك أشارت بعض التقارير إلى إمكانية عدم لحاقه بمنافسات المونديال رغم استدعائه لقائمة المنتخب السنغالي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية أن ساديو ماني سيشارك في كأس العالم 2022 مع المنتخب السنغالي، ولكن مشاركته في أول لقاء للمنتخب بالبطولة مازال محل شكوك، والأقرب غيابه عن أول لقاء.

ويخوض المنتخب السنغالي أولى مبارياته في منافسات كأس العالم 2022 بمواجهة هولندا يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال قطر.

وسيخوض المنتخب السنغالي ثاني مبارياته ضد قطر يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر الجاري، فيما سيخوض ثالث مواجهاته يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر، ضد الإكوادور في ختام دور المجموعات من كأس العالم.

وتحدث أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي عن موقف ساديو ماني حيث قال: "ماني سيخضع لفحوصات طبية في النمسا، والأهم بالنسبة لي عدم خضوعه لعملية جراحية وعدم حاجته للجراحة، وبالتالي هذا الأمر جيد بالنسبة لي".