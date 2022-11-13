تعاون أمني مع بنجلاديش.. واتفاقية لتيسير قدوم #الحجاج

عقد نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، في العاصمة البنجلاديشية دكا، اليوم؛ جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية في جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد أسد الزمان خان كمال.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وشهدت الجلسة التوقيع على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية.

وجرى التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، والوفد المرافق لنائب الوزير، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية البنجلاديشية.