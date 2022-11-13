منظمة التعاون الإسلامي تُدين #تفجير_إسطنبول الإرهابي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، التفجير الإرهابي الذي حدث اليوم، بمدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، موقف المنظمة الثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، معربًا عن تضامن المنظمة مع الجمهورية التركية، موجهًا التعازي لأسر الضحايا وحكومة الجمهورية التركية وشعبها.