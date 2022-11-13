الحجرف يدين تفجير إسطنبول: موقف “مجلس التعاون” ثابت ضد العنف والإرهاب

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، التفجير الذي استهدف منطقة تقسيم وسط مدينة إسنطبول في جمهورية تركيا، وأدى إلى عدد من حالات الوفاة والإصابات جراء الانفجار.

وأكد الدكتور الحجرف موقف دول مجلس التعاون الثابت ضد العنف والإرهاب والتطرف، مقدماً التعازي والمواساة لجمهورية تركيا في ضحاياهم، متمنياً لجميع المصابين الشفاء العاجل.