الرئاسة التركية تعلن هوية منفذ #تفجير_إسطنبول

كشفت الرئاسة التركية، عن منفذ تفجير تقسيم الإرهابي في إسطنبول، مشيرة إلى ضلوع امرأة انتحارية في الهجوم الإرهابي.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي مساء اليوم الأحد، إن انتحارية تقف وراء هجوم تقسيم في إسطنبول، مضيفا: “تقديراتنا أن تفجير تقسيم عمل إرهابي ناتج عن تفجير قنبلة وضلوع إمرأة فيه ونقوم بمراجعة جميع تسجيلات الكاميرات في المنطقة ونأخذ شهادات العاملين في المحال ومن تواجد في محيط التفجير”.

وأشارت الرئاسة التركية إلى أن حصيلة ضحايا تفجير إسطنبول حتى الآن 6 قتلى و82 جريحا منهم اثنين في حالة حرجة.