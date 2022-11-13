الجوازات تطلق خدمة كاميرا التوثيق والبداية بـ #منفذ_سلوى

دشّن مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم، كاميرا التوثيق الخاصة بمنسوبي المديرية العامة للجوازات في منفذ سلوى، التي تهدف إلى تعزيز مستوى وجودة الخدمات التي تُقدم للمستفيدين، وستُمكن الموظف من تنفيذ مهام عمله على الوجه الأكمل وستوفر أعلى مستوى من الحماية للمستخدمين.

وأكّد الفريق اليحيى، أن ما تحظى به المديرية العامة للجوازات من تحول رقمي في خدماتها للمواطنين والمقيمين والزوار، بدعم ومتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة سيتم تطبيقها في منفذ سلوى كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمها في جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.