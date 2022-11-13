رونالدو يخرج عن صمته: لا أحترم مدرب مانشستر يونايتد وتعرضت للخيانة

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، عن صمته قبل انطلاق كأس العالم 2022، وأكد أنه تعرض للخيانة من مسئولي مانشستر يونايتد، مشددا على عدم احترامه لمدرب الفريق الحالي إريك تين هاج.

وقال رونالدو، في مقابلة مع صحيفة "صن" الإنجليزية: "أشعر بالخيانة، الخيانة التي تعرضت لها ليست على مستوى المدرب وحسب، بل إن هناك شخصين أو 3 على المستوى الإداري شعرت بأنهم خانوني".

وأضاف: "هناك أشخاص لم يرغبوا بوجودي في النادي مُنذ العام الماضي وليس هذا العام، لقد حاولوا إجباري على الرحيل".

وعن مدرب الفريق الهولندي إريك تين هاج قال: "أنا لا أحترم تين هاج؛ لأنه لا يُظهر الاحترام لي، إذا لم تكن تحترمني فلن أحترمك أبدًا".

وعن رانجنيك مدرب الفريق السابق قال: "إذا لم تكن مدربًا، فكيف ستكون مدربًا لمانشستر يونايتد؟ لم أسمع به من قبل".

وأضاف: "على الجمهور معرفة الحقيقة، أريد الأفضل للنادي ولهذا السبب أتيت لمانشستر يونايتد، ولكن هناك أمورا في الداخل لا تساعدنا على الوصول لأعلى مستوى مثل مانشستر سيتي، ليفربول وحتى أرسنال".

وعن عدم انتقاله لمانشستر سيتي علق: "لقد اتبعت قلبي، اتصل بي السير أليكس فيرجسون وقال لي لا تذهب إلى مانشستر سيتي وقلت حسناً".

وعن خلافه مع روني قال: "لا أعلم حقا لماذا ينتقدني كثيرا، ولكن ربما لأنه اعتزل وأنا ما زلت ألعب في مستوى عال".