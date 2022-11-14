وزير الداخلية التركي يُعلن القبض على الشخص المتورط في وضع قنبلة أدت إلى انفجار بوسط #إسطنبول #عاجل

فى آخر تطورات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له ميدان "تقسيم" بوسط إسطنبول والذي أدى إلى إصابة العشرات ، لا سيما وأن التفجير وقع فى وقت الذروة، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن القوات الأمنية اعتقلت الشخص الذي وضع القنبلة ف ما أدى للانفجار الذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 82.

وقال صويلو في تصريحات اليوم الاثنين: "تقديراتنا هي أن التعليمات لتنفيذ الهجوم جاءت من مدينة كوباني- عين العرب، بالشمال السوري، وأن المنفذ أتى من مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي".

وأضاف أن هذا يعني أن أصابع الاتهام موجه نحو حزب العمال الكردستاني (PKK) ووحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، اللذان يصنفان كمنظمات إرهابية في تركيا.

وفي وقت سابق، صرح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، بأن سلطات البلاد تعتبر الانفجار الذي وقع في اسطنبول هجوما إرهابيا ارتكبته امرأة.