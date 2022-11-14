الذهب يتراجع من أعلى مستوى منذ 3 أشهر مع ارتفاع #الدولار

سجلت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، تراجعاً من أعلى مستوى وصلت إليه منذ 3 أشهر .

فيما ارتفع الدولار وعائد السندات الأميركية بعد تحذير أحد كبار مسؤولي الفدرالي من أن المجلس لم يخفف من معركته ضد التضخم.

سعر الذهب في المعاملات الفورية

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليسجل 1761.86 دولار للأونصة ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 أغسطس .

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب اعتبارًا من الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.3% لتسجل 1764.80 دولار.

المعادن الأخرى

وهبط سعر الفضة بنسبة 0.8% لتسجل 21.51 دولار للأوقية. تراجع سعر البلاتين بنسبة 0.5% لتسجل 1028.38 دولار وشملت التراجعات سعر البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 2021.9 دولاراً

مؤشر الدولار

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.4% بعد أن تراجع لأدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر يوم الجمعة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى لها منذ شهر.