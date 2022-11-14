بـ36 مئوية.. #مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الصغرى والكبرى التي سجلتها اليوم مدن المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الإثنين، أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ36 درجة مئوية.

وأبان المركز أن أقل درجة حرارة سجلتها أبها بـ11 درجة مئوية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، وحائل والحدود الشمالية, في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير وجازان كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: