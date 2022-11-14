وظائف_شاغرة بـ مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

اتاحت مدينة الأمير سلطان الطبيه العسكرية في الرياح عددا من الوظائف الشاغرة ، لحملة الدبلوم فأعلى.

وأعلنت المدينة من خلال موقع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة (بوابة التوظيف) توفر 41 وظيفة شاغرة .

وحول تفاصيل الوظائف الشاغرة المتاحة وطريقة التقديم جاءت كالتالي:

الوظائف المتاحة:

– ممرض قانوني (7 وظائف).

– فني التنظير الباطني (6 وظائف).

– فني تخطيط قلب – قسم الطوارئ (3 وظائف).

– فني بصريات – قسم العيون.

– فني مختبرات (6 وظائف).

– صيدلي (11 وظيفة).

– فني طب طوارئ (7 وظائف).

– فني تقنية القلب أول.

موعد التقديم:

– التقديم على الوظائف مُتاح بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/04/20 الموافق 2022/11/14 .

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا