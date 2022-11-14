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#وظائف_شاغرة بـ مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

متابعات الوئام
14 نوفمبر 2022 · < 1 minute

اتاحت مدينة الأمير سلطان الطبيه العسكرية في الرياح عددا من الوظائف الشاغرة ، لحملة الدبلوم فأعلى.

 

وأعلنت المدينة من خلال موقع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة (بوابة التوظيف) توفر 41 وظيفة شاغرة .

 

وحول تفاصيل الوظائف الشاغرة المتاحة وطريقة التقديم جاءت كالتالي:

 

الوظائف المتاحة:

 

– ممرض قانوني (7 وظائف).

 

– فني التنظير الباطني (6 وظائف).

– فني تخطيط قلب – قسم الطوارئ (3 وظائف).

 

– فني بصريات – قسم العيون.

 

– فني مختبرات (6 وظائف).

 

– صيدلي (11 وظيفة).

 

– فني طب طوارئ (7 وظائف).

 

– فني تقنية القلب أول.

 

موعد التقديم:

 

– التقديم على الوظائف مُتاح بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/04/20 الموافق 2022/11/14 .

 

طريقة التقديم:

 

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا