زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب #جزر_فيجي

ضربت هزة أرضية بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ، على عمق 627.4 كيلومتر.

ولم تصدر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب قبل يومين جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

يذكر أن جزر فيجي تقع في منطقة تسمى بـ"حزام النار" في المحيط الهادئ، والتي تتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.