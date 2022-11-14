بينها #الصحافة و #السياسة.. 10 تخصصات جامعية لا يحتاجها #سوق_العمل

قيمة البكالوريوس تتلاشى، وهناك أكثر من 10 تخصصات ندم خريجوها على اختيارها، ومع حيث أن 44% من جميع الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية يندمون على مجال دراستهم. بحسب اراء الخبراء.

وفي الولايات المتحدة ومع بدء موسم التقديم للجامعات بجميع المجالات، تبحث العائلات عن تستحق العناء.

ويرى الخبراء أن الأفضل التركيز نحو التدريب الوظيفي. لافتين إلى أن هناك عدد متزايد من الشركات، خاصة في مجال التكنولوجيا، يقومون بالتنازل عن ضرورة الحصول على درجة علمية للعديد من الأدوار التي تتطلب مهارات متوسطة وحتى مهارات أعلى.

ولكن وفقاً لتقرير "The College Payoff"، وهو تقرير صادر عن مركز التعليم والقوى العاملة بجامعة جورج تاون، فإن الحصول على درجة علمية يكاد يكون دائماً مفيداً.

وأشار التقرير إلى أن حاملي درجة البكالوريوس يكسبون بشكل عام 84% أكثر من أولئك الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية فقط .

وأوضح التقرير أنه كلما ارتفع مستوى التحصيل العلمي زاد العائد.

وأضاف التقرير أن الحاصلين تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) - يحققون أكبر قدر من الأرباح بشكل عام، وتعتبر التخصصات الصحية والتجارية من بين الأعلى أجراً، مما يؤدي إلى متوسط أجور سنوية أعلى عند مستوى الدخول للعمل وأعلى بشكل ملحوظ على مدار الحياة المهنية مقارنة بتخصصات الفنون الحرة والعلوم الإنسانية، كما وجد مركز جورج تاون.

فيما تصدرت الصحافة وعلم الاجتماع والاتصالات والتعليم قائمة التخصصات الجامعية الأكثر ندماً، وفقاً لاستطلاع ZipRecruiter لأكثر من 1500 خريج جامعي كانوا يبحثون عن وظيفة.

وجاء الترتيب كالتالي:

الصحافة

علم الاجتماع

الفنون والدراسات العامة

الاتصالات

التعليم

إدارة التسويق والأبحاث

المساعد الطبية والإكلينيكية

العلوم السياسية

البيولوجي

اللغة الإنجليزية

وقالت كبيرة الاقتصاديين في ZipRecruiter، سينيم بوبر، "عندما نتخرج، فإن الواقع يتحدث". "عندما تكون بالكاد قادراً على دفع فواتيرك، فقد يصبح شيك راتبك أكثر أهمية".

ومن بين الخريجين الذين أعربوا عن أسفهم لتخصصهم، قال معظمهم إنه إذا تمكنوا من العودة، فسيختارون الآن علوم الكمبيوتر أو إدارة الأعمال بدلاً من ذلك.

رواتب أعلى ندم أقل

وبشكل عام، تكسب التخصصات الجامعية الأعلى ربحاً 3.4 مليون دولار أكثر من التخصصات الرئيسية ذات الأجور الأقل على مدار حياتها.

ووجد موقع العمل ZipRecruiter أيضاً أن الخريجين الذين يدخلون إلى بيئة العمل بآفاق وظيفية جيدة ورواتب بداية عالية هم الأكثر رضا عن مجال دراستهم.

ووفقاً لموقع ZipRecruiter، كانت تخصصات علوم الكمبيوتر، بمتوسط راتب سنوي يبلغ 100000 دولار تقريباً، الأسعد بشكل عام.

كما شعر الطلاب الذين تخصصوا في علم الإجرام والهندسة والتمريض والأعمال والتمويل بالرضا تجاه اختياراتهم.

قالت بوبر: "لا يزال الراتب هو الأهم"، لكن "الأمن الوظيفي أصبح الآن أكثر أهمية". "يحدث ذلك عندما نشعر بالخوف من الركود".