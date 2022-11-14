“#ماكرون”يدعو لفرض عقوبات جديدة على #طهران تشمل مقربون من النظام الإيراني

قال الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون، ، إن أبناء الثورة الإيرانية يقومون بانتفاضة، داعياً في الوقت ذاته إلى فرض عقوبات جديدة على إيران ، مضيفاً أنه يجب ألا تصيب العقوبات الشعب بأكمله.

ودعا ماكرون إلى فرض عقوبات تستهدف المقربين من النظام الإيراني.

وأكد أن الوضع السياسي في إيران تغير كثيرا مع استمرار الاحتجاجات، مستطرداً بالقول: "لا أعتقد إمكانية إحياء الاتفاق النووي مع إيران وهو في حاجة إلى إطار جديد".

على جانب آخر، شنت السلطات الإيرانية حملات اعتقال واسعة ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بتغيير النظام في إيران.

واعتقلت إيران 100 شخص على صلة بالاحتجاجات في شمال غرب البلاد.