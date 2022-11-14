صندوق_الاستثمارات_العامة يستهدف مشاريع جديدة في ست قطاعات

يستهدف صندوق الاستثمارات العامة، مشاريع جديدة في ست قطاعات.

ووقع الصندوق اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع شركة بلاك روك لاستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للشركة بالشرق الأوسط.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن وضع إطار عمل بهدف التعاون، وتركيز النشاط الاستثماري بشكل رئيس على المملكة العربية السعودية.

كما تتطلع بلاك روك لدعم المبادرة بجهودها لبناء فريق متخصص في استثمارات البنية التحتية في الرياض؛ لتغطي أنشطتها منطقة الشرق الأوسط.

حزمة المشاريع المستهدفة

وتشمل حزمة المشاريع المستهدفة عدداً من القطاعات مثل: الطاقة، والمرافق الخدمية، والمياه، والبيئة، والنقل، والاتصالات والبنية التحتية الاجتماعية، وستستفيد مما تتميز به السوق السعودية والإقليمية من حيوية؛ لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة

ويخطط الصندوق وبلاك روك للتعاون بما يمكنهما من جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين للمشاركة في المشاريع الاستثمارية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ، وإضافة قيمة إيجابية للاقتصاد والسوق السعوديين، وتمكين نقل المعرفة والمهارات.

تمكين مشاركة القطاع الخاص المحلي

ويتماشى توقيع المذكرة مع إستراتيجية الصندوق لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكين مشاركة القطاع الخاص المحلي.

كما تتيح للطرفين إمكانية استكشاف الفرص في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن إستراتيجية الصندوق لتوسيع محفظته الاستثمارية محليًا وإقليميًا.