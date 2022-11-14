الصليبى يحرم المغربى أمين حارث من #المونديال

تأكد غياب الدولي المغربي أمين حارث، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، عن المشاركة مع منتخب المغرب فى نهائيات كأس العالم 2022 والمقرر انطلاقها فى 20 نوفمبر الجاري بعدما تواجد اسمه ضمن القائمة المستدعاة بسبب الإصابة.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية، حسب مصادرها، من مستشفى موناكو الذى نقل إليه الدولي المغربي أمين حارث، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي الداخلي بأربطة الركبة، وهى إصابة خطيرة ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، وعن المشاركة فى كأس العالم 2022، الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الإصابة مشابهة لما تعرض له الظاهرة رونالدو، نجم المنتخب البرازيلي، حين كان لاعبا مع إنتر ميلان وأبعدته عن الملاعب لما يقارب العام.

وأكدت الصحيفة أن والدَى النجم المغربي أمين حارث سيسافران لفرنسا لمساندته، خصوصا أنه فى حالة نفسية سيئة بعد إصابته.