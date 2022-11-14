كين يتحدى: إنجلترا ستفوز بكأس العالم

يؤمن هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، بقدرة منتخب بلاده على التتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر، مشيرًا إلى أنه أصبح لا يخاف من الإعلان عن ذلك.

ويلعب منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات ويلز وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كين، في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية الشهيرة، اليوم الإثنين، "علينا أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق لقب كأس العالم، في الـ10 أو الـ15 عامًا الماضية كنا تقريبًا نخاف أن نقول إننا نريد الفوز بالبطولة، أعتقد أنه أحد التحولات الكبرى مع جاريث ساوثجيت في الأعوام الخمسة الماضية أننا أصبحنا لا نخاف أن نقول ذلك".

وأضاف مهاجم توتنهام هوتسبير "نحن ذاهبون إلى قطر من أجل الفوز بالبطولة، لأننا نؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك، سيكون من الخطأ أن نفكر بطريقة أخرى، ما الفائدة من الذهاب إلى كأس العالم ونحن لا نعتقد أنه يمكننا التتويج؟".

وتابع كين "أن تفوز بكأس العالم ليس أمرًا سهلًا، علينا أن نعمل بجد لتحقيق ذلك، لدينا القليل من الحظ والكثير من الأشياء في طريقنا لتحقيق ذلك، لكني أعتقد أنه من المهم ألا نخاف من قول إن هذا ما سنقوم به".