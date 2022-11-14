أول رد فعل من مدرب #مانشستر يونايتد بعد تصريحات #رونالدو

كشف تقرير صحفي عن رد فعل إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، ولاعبي الشياطين الحمر، على تصريحات زميلهم كريستيانو رونالدو، ضد الجهاز الفني، والإدارة.

وكتب "كافيه صولكول" الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، على حسابه في "تويتر": "يشعر لاعبو مانشستر يونايتد وتين هاج بخيبة أمل شديدة من أسلوب وتوقيت مقابلة رونالدو".

وأضاف: "لم يكتشف النادي مسألة إجراء رونالدو للمقابلة، إلا أثناء الاستعداد للعودة من لندن، أمس الأحد، بعد مباراة فولهام".

وختم: "من المرجح الآن أن ينظر مانشستر يونايتد في جميع خياراته فيما يتعلق بمصير رونالدو. الإدارة واللاعبون لا يفهمون لماذا قال هذه الكلمات في اللقاء. إنهم محبطون للغاية؛ لأنه لا يحترم النادي، والمدير الفني، واللاعبين بهذه الطريقة في الحديث".