قائمة #منتخب_فرنسا تثير الجدل قبل #كأس_العالم

تسببت قائمة المنتخب الفرنسي قبل كأس العالم في حالة من الجدل الشديد.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن صحيفة "ليكيب" نشرت أولا أن ديدييه ديشامب، مدرب الديوك، استدعى ماركوس تورام، صباح اليوم، ليكون اللاعب رقم 26 في القائمة.

وأشارت إلى أنه تم تأكيد الخبر بشكل رسمي، بعد إعلان حساب المنتخب الفرنسي على "تويتر" استدعاء تورام بالفعل.

وأوضحت "مونت كارلو" أن الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا حذف التغريدة الخاصة باستدعاء تورام عقب دقائق فقط من نشرها.

يذكر أن فرنسا تتواجد بالمجموعة الرابعة في كأس العالم إلى جانب تونس وأستراليا والدنمارك.