صحة_جازان: إنقاذ حياة أربعيني في 11 دقيقة.. تعرض لجلطة دماغية

أنقذ فريق طبي في جازان حياة مريض أربعيني في 11 دقيقة بعد تعرضه لجلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي

وتمكّن فريق الأعصاب الطبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من السيطرة على الجلطة الدماغية، تمت في وقت قياسي لم يتجاوز 11 دقيقة.

وأوضحت "صحة جازان" أنه بعد حضور المريض لقسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من صعوبة في المشي وضعف في النطق، وبعض الأعراض الأخرى.

وبينت أن الفريق الطبي قام بإجراء الكشف الطبي الإكلينيكي وإعطائه العلاج المذيب للجلطة الدماغية، مما عزز من تحسن حالة المريض وتماثله للشفاء التام، وتمت متابعته حتى تماثله للشفاء ومغادرته المستشفى.