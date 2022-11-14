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#صحة_جازان: إنقاذ حياة أربعيني في 11 دقيقة.. تعرض لجلطة دماغية

متابعات الوئام
14 نوفمبر 2022 · < 1 minute
مستشفى الأمير محمد بن ناصر
مستشفى الأمير محمد بن ناصر

أنقذ فريق طبي في جازان حياة مريض أربعيني في 11 دقيقة بعد تعرضه لجلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي

 

وتمكّن فريق الأعصاب الطبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من السيطرة على الجلطة الدماغية، تمت في وقت قياسي لم يتجاوز 11 دقيقة.

 

وأوضحت "صحة جازان" أنه بعد حضور المريض لقسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من صعوبة في المشي وضعف في النطق، وبعض الأعراض الأخرى.

 

وبينت أن الفريق الطبي قام بإجراء الكشف الطبي الإكلينيكي وإعطائه العلاج المذيب للجلطة الدماغية، مما عزز من تحسن حالة المريض وتماثله للشفاء التام، وتمت متابعته حتى تماثله للشفاء ومغادرته المستشفى.