الاحتلال_الإسرائيلي يعترف بـ”جريمة” في #الضفة_الغربية

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين، وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده فتحوا النيران على مركبة كانت تسرع باتجاههم.

وقع الحادث في بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله، خلال عملية تمشيط عسكري مكثفة للضفة الغربية، بدأتها إسرائيل في مارس، بعد موجة من الهجمات الفلسطينية في مدنها.

وقال مسعفون فلسطينيون: إن شابة من الخليل عمرها 19 عاما قُتلت بالرصاص، وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية اعتقلت رجلا عمره 26 عاما كان برفقة القتيلة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: إن الجنود، الذين كانوا في بيتونيا لاعتقال مسلح مشتبه به، رصدوا "مركبة مثيرة للريبة" تقترب منهم، مضيفا أن السائق، الذي لم يصفه سوى بأنه رجل، زاد السرعة باتجاههم متجاهلا إشارتهم له بالتوقف.

وتابع المتحدث بقوله "ردا على ذلك أطلق الجنود النار على المركبة. تم تحديد الأهداف. الحادث قيد المراجعة". لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن سقوط قتلى أو مصابين أو تنفيذ اعتقالات.