إطلاق خدمة #الدفع_الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية والتي تتيح للمستفيد دفع الرسوم عبر المنصات الإليكترونية للجهات الحكومية عبر وسائل الدفع البنكية.

وأطلقت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية، من خلال نظام تحصيل للجهات الحكومية.

وتتيح خدمة الدفع الإلكتروني للمستفيد إتمام عملية دفع رسوم خدماته عبر المنصة الخاصة بكل جهة حكومية تعمل لديها الخدمة عبر وسائل الدفع البنكية: مدى، وفيزا، وماستر كارد، وسداد.

وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، إن هذه الخدمة تأتي في إطار تحسين تجربة العميل ودعم مسيرة التحول الرقمي في إطار بناء مجتمع رقمي متكامل عبر منتجات رقمية ذات جودة وكفاءة عالية، تسهم في دعم الاقتصاد الرقمي ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات الرقمية الحكومية المقدمة لهم.