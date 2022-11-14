سفارة المملكة في طوكيو: سلامة جميع المواطنين السعوديين من #زلزال_اليابان

أكدت السفارة السعودية في اليابان سلامة جميع مواطني المملكة هناك، بعد الهزة أرضية التي ضربت محافظة ميه في الشمال، اليوم، وبلغت قوتها 6.1 درجات على مقياس «ريختر».

وكشفت السفارة السعودية عن متابعتها آثار الزلزال، داعية المواطنين إلى التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقم التالي: «09055833862».

وضربت هزة أرضية بلغت قوتها 6.1 درجات على مقياس «ريختر»، اليوم، محافظة ميه اليابانية، على عمق 350 كم.

ووقع الزلزال بالتحديد على بعد 84.8 كم من مدينة توبا الواقعة في المحافظة.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أنه لم يصدر أي تحذير من احتمال حدوث أمواج مد عاتية «تسونامي»، كما لم ترد إلى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.