الأمم المتحدة تدين #الهجمات_الإيرانية على #كردستان: «انتهاك للسيادة»

أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، اليوم الإثنين، الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان، مشددة على ضرورة عدم استخدام العراق كساحة لتصفية الحسابات، مع وجوب احترام سلامة أراضيه.

وذكرت البعثة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أنها تدين تجدد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان، والتي تنتهك السيادة العراقية، معتبرة أن «الحوار بين العراق وإيران حول الشواغل الأمنية المشتركة هو السبيل الوحيد للمضي قدماً».

وأعلن وزير صحة أقليم كردستان، سامان البرزنجي، في وقت سابق اليوم، مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، جراء القصف الصاروخي الإيراني، الذي استهدف مقر الحزب الديمقراطي الكردي في أربيل.