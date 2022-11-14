الأكبر بالشرق الأوسط .. 1800 زائر لـ مؤتمر الطب التجميلي الأول في الرياض

اختتم المؤتمر الأول للأكاديمية العلمية للطب التجميلي والذي استضافته الرياض في الفترة من 10 – 12 نوفمبر الجاري أعماله بحضور أكثر من 1800 طبيب وطبيبة من المختصين والمهتمين والذي يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بمشاركة عدد من المختصين من المملكة والدول العربية، وأمريكا وأوروبا.

وأوضح الدكتور سعد آل طلحاب رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر أنه خلال المؤتمر تناول خبراء عالميون ومحليون متخصصون في الطب التجميلي عدد. من الموضوعات مؤكدين على ضرورة تجنب طرق التبييض أو تفتيح البشرة بالطرق غير الآمنة مثل مادة الجلوتاثيون، مؤكدين على أنها لم تثبت علمياً درجة أمانها حتى اليوم، كما لم يصرح بها من الجهات المختصة على مستوى العالم.

مؤكدًا أن المؤتمر ناقش دور الخلايا الجذعية كأحد الحلول الممكنة للتخفيف من تساقط الشعر النمطي، بالإضافة إلى استخدام بعض الأدوية الفعالة والواعدة لمرض للكلف المنتشر عربيا، عبر أدوية أثبتت أحدث الدراسات فاعليتها في تقليل التصبغات، بالإضافة إلى دور محفزات الكولاجين في إعطاء نضارة للبشرة والتخفيف من التجاعيد بشكل آمن وبدون أي تدخل جراحي، مضيفًا على إقامة هذا المؤتمر انطلقت بفكرة من ثلاث سنوات وتحولت اليوم إلى أكبر مؤتمر في الشرق الأوسط في طب وجراحة التجميل.

وبيّن أن هذا المؤتمر يشكل مادة أكاديمية موجهة لكافة المجتمع الطبي بشكل عام حيث يختصر الكثير من الوقت والجهد ليقدم مخرجات عالية الجودة، ومناقشة كل جديد ومفيد في آخر ما توصل له الطب الحديث في هذا الجانب، مبينًا أن حضور المؤتمر كان فوق المستهدف بكثير وكان متخطيًا حاجز الـ 1800 من الأطباء بخلاف أكثر من 100 عضو في اللجان المنظمة، إضافة إلى المتحدثيين.

وأضاف آل طلحاب إن هذا النجاح يعد مفخرة لنا كسعوديين، ويعكس القدرة الفائقة على تنظيم فعاليات بهذا الحجم، والذي نستمده دائما من دعم وتوجيه قيادتنا الحكيمة.

واختتم المؤتمر فعالياته بحضور رؤساء مؤتمرات إقليمية حيث شاركت منظمة الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل "ميدام"، ممثلة بحضور رئيس المنظمة الدكتور خالد النعيمي ونائبه الدكتور سعد الصقير، ورئيس مؤتمر ICC الدكتور محمد أبو زيد، بجلسة مثرية عن أبرز الممارسات التجميلية في مختلف التخصصات الجلدية وطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.

يذكر أن المؤتمر تخلله إقامة ثمان ورش عمل عن الحقن التجميلي وشد الوجه بالخيوط والليزر وأجهزة نضارة البشرة، وآخر ما توصل إليه العلم في مشاكل تساقط الشعر.