ألمانيا: عقوبات #الاتحاد_الأوروبي تستهدف “مركز السلطة” في #الحرس_الثوري_الإيراني

قالت ألمانيا، اليوم الإثنين: إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تستهدف "الدائرة الداخلية للسلطة" في الحرس الثوري الإيراني، في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل ردا على ما أدانه الاتحاد من استخدام طهران للقوة على نطاق واسع ضد المحتجين السلميين.

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سنقر حزمة عقوبات جديدة لإرسال إشارة واضحة إلى المسؤولين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون قمع وترويع وقتل شعبهم دون عواقب".

وتابعت: "ستستهدف العقوبات الجديدة الدائرة الداخلية للسلطة في الحرس الثوري الإيراني وهياكل تمويلهم على وجه الخصوص".

واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها، وتمثل الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.