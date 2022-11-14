«السعودية للكهرباء» تستعرض تجربة العدادات الذكية في «سيجري الخليج 2022»

شاركت الشركة السعودية للكهرباء في مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2022 «سيجري الخليج»، بصفتها راعي الطاقة للمؤتمر، وفي إطار جهودها للتعريف بآخر تطوراتها في إنتاج الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة، ومناقشة قضايا قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسلطت «السعودية للكهرباء» خلال المعرض المصاحب للمؤتمر، الضوء على أبرز التقنيات الحديثة في الشركة، من خلال المشاركة بمشروعها الأضخم في التحول الرقمي «العدادات الذكية»، بجانب التقنيات المستخدمة في نقل الكهرباء لتحسين إجراءات الفحص والصيانة للشبكة الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء، المهندس وليد بن عبد الله السعدي، إن مشاركة الشركة في المؤتمر تأتي من منطلق اهتمامها وحرصها على تبادل الخبرات مع المختصين والمهتمين في مجال الطاقة.

كما شاركت الشركة بجلسة حوارية في المؤتمر بعنوان: «أبرز التحديات في أنظمة الطاقة في دول مجلس التعاون»، قدمها نائب الرئيس التنفيذي لنشاط التوليد في السعودية للكهرباء، المهندس إبراهيم الجربوع، واستعرض خلالها أبرز التحديات في أنظمة الطاقة بدول مجلس التعاون، وأساليب معالجتها بأحدث الوسائل والفرص المبتكرة، التي تتضمن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لدعم موثوقية الخدمة الكهربائية، وزيادة حجم الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة الكهربائية.