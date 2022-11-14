لتصاعد التحديات الاقتصادية.. أوبك تقلص توقعات نمو الطلب العالمي لـ 2022

خفضت أوبك اليوم الاثنين توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الخامسة منذ أبريل نيسان وقلصت أيضا رقم العام المقبل مشيرة إلى تحديات اقتصادية متصاعدة بما في ذلك ارتفاع التضخم والزيادات في أسعار الفائدة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب على النفط في 2022 سيرتفع 2.55 مليون برميل يوميا أو 2.6 بالمئة بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

وأضافت أوبك في التقرير "دخل الاقتصاد العالمي فترة من عدم اليقين وتحديات متزايدة في الربع الرابع من عام 2022".