مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11197 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 49.47 نقطة ليقفل عند مستوى 11197.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 139 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة الحكير، والحكير، وريدان، وبحر العرب، وصدر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أميامتيت، وشمس، ومجموعة تداول ، وعناية، وصناعة الورق، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 % و 9.97 %.

فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ودار الأركان، والأهلي، وبترو رابغ، وسابك الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: مجموعة تداول، وسابك، وأرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 21.76 نقطة ليقفل عند مستوى 19002.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27.7 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 390 ألف سهم تقاسمتها 1969 صفقة.