الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الإيرانية على #كردستان

أدانت الولايات المتحدة الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان بشمال العراق.

وقالت السفيرة الأمريكية في العراق، آلينا رومانوسكي، في تغريدة على موقع «تويتر»، اليوم، إن «الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم بالصواريخ والمسيرات الإيرانية على إقليم كردستان».

وأضافت: «على إيران التوقف عن مهاجمة جارتها العراق والشعب العراقي»، مؤكدة وقوف الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية.

واختتمت بقولها: «ندين الانتهاكات للسيادة العراقية في بغداد والإقليم».

وأعلن وزير صحة أقليم كردستان، سامان البرزنجي، في وقت سابق اليوم، مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، جراء القصف الصاروخي الإيراني، الذي استهدف مقر الحزب الديمقراطي الكردي في أربيل.