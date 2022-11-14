سر فتاتين إسرائيليتين ظهرتا إلى جوار منفذة #انفجار_إسطنبول

رصدت كاميرات المراقبة في ميدان تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية، وجود فتاتين إسرائيليتين بجوار المتهمة بالتفجير الذي وقع في شارع «الاستقلال»، أمس، وأودى بحياة 8 أشخاص وإصابة 81 على الأقل.

وذكرت صحيفة «سوزجو» التركية أن «امرأتين إسرائيليتين شوهدتا في الكاميرات، بجانب المتهمة السورية بالتفجير أحلام بشير»، مضيفة: «كانتا تسيران إلى جانبها قبل وقوع الانفجار».

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن الفتاتين الإسرائيليتين هما «أور أتيدجي» و«ناتالي سويسا»، من سكان مدينة «أشدود»، ويقضيان إجازتهما في تركيا.

وأضافت الصحيفة العبرية: «كاميرات الأمن التقطت الفتاتين وهما تسيران بجوار الانتحارية المتهمة بالتفجير»، مؤكدة أنهما «عادتا حالياً إلى إسرائيل».