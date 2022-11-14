المملكة تعزي مصر في ضحايا حافلة المنصورة

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ حزن وأسى المملكة العربية السعودية جراء حادث انقلاب حافلة نقل عام في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، اليوم، أن «المملكة تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، والأمن والسلامة لجمهورية مصر وشعبها الشقيق».

ولقي 21 شخصا مصرعهم، نتيجة سقوط حافلة «ميني باص» في مياه إحدى الترع في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، على بعد 120 كم إلى شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة.