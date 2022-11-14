مغادرة #ولي_العهد لترؤس وفد المملكة في #قمة_العشرين.. #عاجل

غادر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم، لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ستُعقد في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.

وأوضح الديوان الملكي أن ولي العهد سيزور عدداً من الدول الآسيوية، من منطلق حرص المقام الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة، واستجابة للدعوات المقدمة له.

وبينت أنه سيلتقي قادة هذه الدول، وعدداً من المسؤولين فيها، لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

#الديوان_الملكي: بناءً على توجيه #خادم_الحرمين_الشريفين ..