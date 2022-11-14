القمة “الأمريكية – الصينية”.. #بايدن: #واشنطن ملتزمة بأمن حلفائها.. ولا حرب باردة مع #بكين

انتهت المباحثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينج، بعد نحو ثلاث ساعات، وذلك في جزيرة بالي الإندونيسية قبل بدء قمة مجموعة العشرين " جي 20".

وأبلغ بايدن، نظيره الصيني، بضرورة إدارة المنافسة بين البلدين وإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بينهما، وبحث الطرفان الحرب الروسية ضد أوكرانيا وتداعياتها على دول العالم كافة.

وقال البيت الأبيض: إن بايدن أبلغ تشي جين أن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين لا يجب أن تتحول لصراع بين البلدين، وإن وزير الخارجية الأمريكي سيزور الصين في أعقاب القمة.

وأكد بايدن، في مؤتمر صحفي بعد اللقاء، أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن حلفائها في شرق آسيا لمواجهة التحديات التي تمثلها كوريا الشمالية، مضيفًا: أجريت حوارا صريحا مع الرئيس الصيني وأكدت له أننا سندافع عن مصالح الولايات المتحدة.

وتابع أنه أبلغ الرئيس الصيني بعدم رغبة الولايات المتحدة في تحويل التنافس إلى صراع بين البلدين، مؤكدًا التزام إدارته كذلك بمواجهة التغير المناخي وملتزمة باتفاقية باريس لخفض درجة حرارة الأرض.

وشدد على التزام الولايات المتحدة بسياسة الصين الواحدة، مع التزام واشنطن في المقابل بالدفاع عن تايوان، موضحًا أنه لن تكون هناك حرب باردة جديدة مع الصين، وأنه ليست هناك نية صينية لغزو تايوان.

من جهته، حذر شي، بايدن، من تجاوز الولايات المتحدة "الخط الأحمر" بشأن تايوان خلال قمتهما في بالي، معربًا عن القلق العميق من تطورات الوضع في أوكرانيا مع استمرار الحرب، وعن أمله في تأكيد الجانب الأمريكي تصريحاته بشأن سياسة الصين الواحدة بالأفعال.

ويعد هذا أول لقاء مباشر بين الرئيسين منذ أن تولى بايدن منصبه منذ نحو عامين.