بورصات_الخليج تغلق منخفضة بعد تحذير #المركزي_الأمريكي بشأن #التضخم

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية منخفضة اليوم الاثنين بعدما حذر مسؤول كبير بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المستثمرين من التأثر كثيرا من تضخم في خانة الآحاد، فيما زاد تراجع أسعار النفط من المخاوف.

وقال كريستوفر وولر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي أمس الأحد إن البنك ربما يدرس إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل لكنه أضاف أنه ينبغي عدم اعتبار ذلك علامة على "تخفيف" معركته ضد التضخم.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار الأمريكي وتقتفي بصفة عامة أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يخص قرارات السياسة النقدية مما يعرض المنطقة للتأثر المباشر بأي تشديد نقدي في الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودي 0.4 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في البلاد، ثلاثة بالمئة.

وارتفع سهم البنك الأهلي 2.9 بالمئة في الجلسة السابقة بعدما قال إنه لم يطلع على أي معلومات قد تثير مخاوف بشأن حوكمة بنك كريدي سويس وإنه يؤيد خطة التحول التي أعلنها البنك في 27 أكتوبر تشرين الأول.

ووافق البنك على استثمار 1.5 مليار فرنك سويسري (1.59 مليار دولار) في البنك السويسري ومن المنتظر حصوله على حصة تصل إلى 9.9 بالمئة.

ومنذ الإعلان الذي صدر في أكتوبر تشرين الأول خسر الأهلي السعودي 39.94 مليار ريال (10.63 مليار دولار) من قيمته السوقية.

ومن ناحية أخرى انخفض سهم مجموعة تداول المالكة والمشغلة للبورصة السعودية أكثر من ستة بالمئة مواصلة خسائرها من الجلسة الماضية.

وباع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة عشرة بالمئة في تداول من خلال طرح ثانوي للأسهم جمع خلاله 2.3 مليار ريال (612 مليون دولار). وباع البنك 12 مليون سهم خلال عملية الطرح بنظام بناء سجل الأوامر المُعَجَل بسعر 191 ريالا للسهم، أي بخصم تسعة بالمئة عن سعر إغلاق يوم الخميس.

وهبط مؤشر بورصة دبي 0.4 بالمئة مع تراجع سهم إعمار القيادي قبل اعلان نتائج أعماله عن الربع الثالث.

وقال وائل مكرم محلل أول استراتيجيات السوق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة إكسنس إن مؤشر سوق دبي شهد بعض التذبذب بعد ارتفاعه على مدى أسبوعين وإن السوق تتفاعل أيضا مع النتائج المتباينة لبعض الشركات.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.1 بالمئة.

وأغلق مؤشر قطر منخفضا‭ ‬0.2 بالمئة مع هبوط معظم أسهم المؤشر بما في ذلك شركة صناعات قطر للبتروكيماويات.