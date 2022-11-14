بوتين يوقع مرسوماً يسمح بخدمة الأجانب في الجيش الروسي

وقع الرئيس الروسي فيلادمير بوتين، اليوم، مرسوماً رئاسياً ينظم خدمة الأجانب في الجيش الروسي.

ووافق أعضاء مجلس الاتحاد الروسي «المجلس الأعلى للبرلمان»، فى سبتمبر الماضى، على قانون يسهل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للمواطنين الأجانب الذين يتعاقدون مع الجيش الروسي للخدمة فيه لمدة عام واحد على الأقل.

ويحق للمواطنين الأجانب الذين يبرمون عقداً مع القوات المسلحة الروسية، أو القوات الأخرى أو التشكيلات العسكرية الروسية، لمدة عام واحد على الأقل، التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية، دون التقيد بشرط الحصول مسبقا على إقامة مؤقتة أو دائمة، وفقاً للقانون سالف الذكر.

كما ينص القانون على تقليص الفترة التي يتم فيها إبرام العقد الأول للخدمة العسكرية مع دخول المواطن الأجنبي الخدمة في منصب عسكري، من 5 سنوات إلى سنة واحدة، وذلك لبعض الرتب العسكرية مثل ضباط الصف والضباط.