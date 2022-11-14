في بيان رسمي.. مانشستر يونايتد يعلق على تصريحات #كريستيانو_رونالدو

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بيانا رسميا، يعلق من خلاله على تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي انتقد خلالها إدارة النادي الإنجليزي وكذلك إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء البيان على النحو الآتي:

"مانشستر يونايتد مُنتبه للتغطية الإعلامية الخاصة بمقابلة رونالدو وسينظر النادي في اتخاذ القرار المناسب بعد التأكد من جميع الحقائق"

وأضاف البيان: "تركيزنا منصب حاليا على التحضير للنصف الثاني من الموسم واستكمال الزخم والإيمان والاتحاد بين اللاعبين والمدرب والطاقم التدريبي والجماهير"

وكان رونالدو أشار في حواره عبر صحيفة "ّذا صن" إلى أنه كبش فداء لكل خطأ مُرتكب في اليونايتد مشددا على أنه لم ينل الاحترام من إدارة النادي وكذلك من المدرب تين هاج