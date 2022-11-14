«زي عسكري ومسدس».. تفاصيل مثيرة في اعتقال المتهمة بتنفيذ انفجار #إسطنبول  

تضمنت عملية إلقاء القبض على السورية أحلام البشير، الفتاة المتهمة بتنفيذ الانفجار الذي شهدته منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية، أمس، العديد من التفاصيل المثيرة.

وبثت وسائل إعلام تركية لقطات مصورة تظهر لحظة اعتقال المتهمة، تظهلر فيها فرقة من قوات الشرطة تُداهم المنزل الذي تقيم فيه المذكورة، ثم اعتقالها وتقييدها، وصولاً إلى اقتيادها لأحد مراكز الشرطة للتحقيق معها بشأن الحادث.

وأجرت عناصر الشرطة تفتيشاً دقيقاً للمنزل وأغراض المتهمة، مستعينة في ذلك بالكلاب البوليسية، وظهر زي عسكري غامض بين هذه الأغراض ملقى على أرضية إحدى الغرف.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذلك صورة للمتهمة وهي تتجول بالقرب من موقع تنفيذ التفجير، مرتدية هذا الزي العسكري.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، كانت المتهمة تقيم بمفردها في المنزل الواقع في أحد الأحياء القديمة بمدينة إسطنبول، ويحتوي على القليل من الأثاث.

وكشفت التقارير ذاتها عن العثور بحوزة المتهمة على مسدس، ومخزن للرصاص، وكمية من المال، بعضها بالعملة التركية والآخر باليورو.