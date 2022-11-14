المملكة والأردن تتفقان على تسهيل الإجراءات ودعم حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين

اختتمت اللجنة الفنية السعودية الأردنية المشتركة للنقل البري أعمال اجتماعاتها في العاصمة الرياض، التي رأسها من الجانب السعودي وكيل النقل البري بالهيئة العامة للنقل المهندس عبدالمجيد بن موسى الطاسان، فيما رأسها من الجانب الأردني أمين وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، وبمشاركة ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من الجانب السعودي، ومن الجانب الأردني مدير هيئة تنظيم النقل البري وممثلي الأمن العام والجمارك الأردنية.

وأوضح الطاسان أن اللجنة ناقشت التحديات التي تواجه الناقلين والمنشآت المرخصة في النقل البري، واتفقت اللجنة و"التي امتدت أعمال اجتماعاتها على مدى يومين" على مجموعة من الحلول التي ستُسهم في تسهيل الإجراءات ودعم حركة نقل الركاب والبضائع بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

من جانب آخر أفادت المهندسة وسام التهتموني أن وزارة النقل الأردنية وبالتعاون مع الهيئة العامة للنقل يسعيان إلى التكامل وتذليل المعوقات والمشاكل كافة، التي تواجه حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين وانعكاس ذلك على حركة التبادل التجاري.